中國廣州近日發生一起警察以「膝壓」的方式，壓制一名電動車駕駛的事件。相關影片被貼上網後引發輿論撻伐，質疑執法過當，更有人形容是中國版的「我不能呼吸」。

據香港明報報導，這起事件發生在18日，一名警察以「膝壓」方式跪壓一名電動車司機，司機當時趴在地上疑似失去知覺，隨後數名警察趕到現場。相關的影片隨後在推特上流傳，引發議論。

這起事件引起大批網友聲討，認為警察執法過當，此外，也有人形容這是中國版的「我不能呼吸」。

引起網路熱議的廣州公安局以膝壓制服電動車駕駛事件，廣州天河公安局發表的公告公。（圖／微博)

「我不能呼吸」事件又稱「佛洛伊德之死」事件，2020年5月，非裔美國人佛洛伊德（George Floyd）遭明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）警察壓制頸部喪命的案件。此事隨後引發「黑人的命也是命」運動，不少美國民眾走上街頭，要求公正審訊涉事警員和正視國內根深蒂固的種族歧視問題。

19日晚間，廣州市公安局天河區分局官方微博「廣州天河公安」發布公告指出，這名被警方壓制的男子阻礙交警執行職務，被帶回後對於違法行為供認不諱。

通報稱，這名男子因闖紅燈被警方攔下，但仍不聽勸阻，繼續駕駛電動車強行離開，被攔停後攻擊警察。現場警察隨即制止其違法行為。後續依相關法律規定，處以行政拘留處罰。（編輯：周慧盈）1100920