台灣首部政治劇集《國際橋牌社》，第二季日前已經上線，聚焦1994年至1996年間，以第一次總統直選和台海飛彈危機為故事背景。而劇中在總統府抽菸的場景引發討論，對於總統府能否抽菸，《國際橋牌社》也親自解答。

「國際橋牌社」16日在臉書發文分享，先前與podcast節目主持人馬妹聊天時，馬妹問製作人汪怡昕，「拍攝的時候是真的在總統府抽菸嗎？」

國際橋牌社表示，雖然劇組看似驚世駭俗，實則每一個都性情樸實老實又奉公守法，「我們才不會違法在總統府抽菸呢！」但外界會誤解是正常的，連在總統府上班的人都問過汪怡昕，「你們怎麼可以進來拍那麼多天？」搞得好像有特權一樣。

「其實總統府的景－都、是、搭、的！」國際橋牌社說，這件事很多老牌友都知道，甚至都去參觀過了，先前總導演林世章也曾在直播中表示，「光是搭那個總統府就要600萬」。

此外，劇中也可以看到不少在室內抽菸的場景，國際橋牌社曾對此PO文解釋，那個年代，因為菸害防制法還未正式上路，所以不管戶外還是室內，到處都能看到有人嘴裡叼著菸怡然自得，當時也是一個爸爸可以叫小孩子去買菸、在孩子旁抽菸的年代，甚至還有影星因為抽菸的畫面太帥，一砲而紅。

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