國民黨主席選舉投票即將於9月25日進行，各方陣營都在做最後衝刺，拉抬支持度。國民黨主席候選人江啟臣今天在臉書貼出與前考試院長關中合影，江啟臣說他特地在中秋節前來向關中請益，並贈自己的書給關中。

江啟臣表示，關中以自己當年奉經蔣經國指示，推動國民黨民主化、本土化改革，即使受到黨內的質疑與批評，仍繼續堅持下去的這些內容來鼓勵他。

江啟臣說，他擔任黨主席後，國民黨回到以民為本的務實、中道及理性的經國先生路線。我相信唯有此道，才能重獲民心、重返執政。「改革」是一帖良藥，但如同中醫哲理所重視，需要順時調養，更切記躁進，才能藥到病除、強筋健骨。

江啟臣強調，面對眼前1218公投、2022地方選舉、2024總統大選，已經沒有太多的時間原地猶疑。國民黨主席最重要的是能以制度化及秉公無私的方式，找出能夠勝選的道路。

江啟臣向關中表示，他參選黨主席就是不選2024，要扮演好「造王者」的角色，五大承諾、五大保證。我要讓國民黨每一場戰役、每一個戰區都能派出最強的候選人，而他是唯一敢做出保證的人。