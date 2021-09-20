2021北影國際新導演競賽評審團主席陳玉勳。（台北電影節提供）

2021北影國際新導演競賽評審林依晨。（台北電影節提供）

2021台北電影節將於9月23日至10月9日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館、松山文創園區-藝巷空間展開，今（20）日公布雙競賽評審陣容，「台北電影獎」與「國際新導演競賽」分別邀請導演王童與陳玉勳擔任評審團主席，各自率領重量級影人組成評審團陣容，從創作、表演、技術、產業等各角度選出各獎項的得主。王童表示，期待看到台灣電影多元、不同題材的創作；陳玉勳則希望欣賞到新導演們生猛又自由的影像。

台灣電影的主場「台北電影獎」評選方式分為三階段進行，得獎名單由4位決選評審與9位複選評審組成之評審團選出，並於10月9日晚間7點的頒獎典禮揭曉。今年決選評審團主席邀請導演王童擔任，決選評審包括資深藝術總監黃文英、台北電影獎最佳攝影陳大璞、金馬獎最佳剪輯得主劉悅行。

王童曾執導《假如我是真的》、《稻草人》、《香蕉天堂》、《無言的山丘》等知名電影，獲獎無數，且受到國家文藝獎和金馬獎終身成就獎的肯定。在2003至2006年擔任台北電影節主席期間，更構想出象徵北影的「蝴蝶」符號。今年5月接到影展邀請，王童欣然應允接下評審團主席重任，更表示近年台灣電影走向多元化、類型化與年輕化，每個電影人都充滿了創作的熱量，很期待看到不同題材且充滿生命力的作品。

邁入第17年的台北電影節招牌單元「國際新導演競賽」，今年邀請導演陳玉勳擔任評審團主席，評審包括演員林依晨、導演陳宏一、台北金馬影展部總監陳曉珮、製片陳璽文（Stefano CENTINI），將從12部來自國內外的新銳作品中，選出最佳影片與評審團特別獎得主，並於9月28日揭曉。

陳玉勳曾執導《熱帶魚》、《愛情來了》、《總舖師》、《健忘村》與入圍今年台北電影獎7項大獎的《消失的情人節》，以獨特的「勳式幽默」風靡觀眾，繼2018年擔任台北電影獎決選評審，今年接下國際新導演競賽評審團主席，他不改幽默本色地說：「我─直覺得自己是個新導演，沒想到時間過太快，一下子就老了，很感概。」也強調新導演應該是最沒包袱的，這是最該珍惜的創作階段，更希望透過這次的評審，欣賞國際上生猛又自由的作品。

曾任台北電影節影展大使的林依晨，認為台北電影節是屬性年輕、多元且敢嘗試的影展，選片也從不缺乏實驗性的作品，目的就是要鼓勵影像創作者與觀眾都能勇於開創或接納不同於以往的拍攝及觀影經驗，對於這次擔任國際新導演競賽的評審，她抱持一樣的態度，也說「期待看到後疫情時代，人類對生命、對距離、對環境等等各方面議題的省思。」