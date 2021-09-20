頭份警分局逮獲江嫌起出作案工具一批。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

家住頭份市的42歲江姓慣竊，因沒錢花用，涉嫌日前到頭份市興隆路附近偏僻產業道路，偷剪路旁電纜線變現花用，轄區頭份警分局偵查隊及斗坪所共組專案查辦，鎖定江某涉案，19日上午循線赴江嫌住處外埋伏，乘著江嫌外出時將他逮捕，起獲作案工具一批，詢後依法送辦。

頭份警分局斗坪所警方是在18日上午接獲轄內民眾報案指稱，頭份市興隆路倉庫旁產業道路電纜線，遭人剪斷竊走，斗坪所經與偵查隊共組專案小組全力偵辦，經調閱路口監視器及查訪下，發現住在頭份市的江姓男子涉有重嫌，隨即派員赴江嫌租屋處附近埋伏。

專案人員埋守至19日下午，見到江嫌正欲騎車外出，員警隨即現身盤查，當場在江某機車行李廂查獲電纜剪、鑿子等做案工具，江嫌當場坦承在興隆路行竊電纜線，並將竊得的3條電纜線都變現花用殆盡。

據查，江姓犯嫌，無業，平日以偷竊維生，見近來原物料上漲，有利可圖，特別挑選凌晨時段，前往偏僻產業道路行竊電纜線，江嫌行經路口，發現有監視器，還刻意低頭以躲避警方查緝，原本以為神不知鬼不覺，不料還是被頭份警方循線查獲。