鳳梨禁令尚未解除，中國大陸海關總署昨天又通知我釋迦、蓮霧檢出介殼蟲，今起禁止輸入。國民黨革命實踐研究院長羅智強痛批，是政治讓釋迦蓮霧遭受無法輸入中國的罪。

羅智強表示，「介殼蟲」是大陸禁止台灣釋迦、蓮霧進口的真理由？還是假理由？」如果是「真理由」，那麼依國民黨執政時期，兩岸簽署的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，協議第九條，雙方同意建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，並及時通報、快速核查。

羅智強指出，我們還是有管道，可以透過協商和大陸一起設法解決檢疫上的問題，但因為兩岸關係的惡化，此協議已形同具文，但如果是「假理由」，那麼台灣的釋迦蓮霧更是兩岸關係惡化的替罪羔羊。

羅智強強調，不論是真理由還是假理由，釋迦蓮霧真正的罪，是政治，但農民的傷害已經發生，只能希望政府，除了一次性的砸預算減少農民短期損失，但還是要有「長遠」的作為，為農民爭取最大權益，只是，這樣的呼籲，有多少效果呢？