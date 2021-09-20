市議員楊典忠（左）20日建議興建聯外道路、增闢停車位等，促進海線觀光發展。（陳世宗攝）

台中海生館歷經3任市長斥資8.6億公帑，建物閒置2年多被抨擊淪為閒置空間。市議員楊典忠20日抨擊說，海生館四周缺乏規畫及聯外道路、停車場等，無法與高美溼地觀光廊帶相串連；建議興建聯外道路增闢停車位，促進海線觀光發展。市府強調，將進行整體規畫預計2023年開幕營運。

中秋節連假各地湧現一波波觀光車陣及人潮，網友分享台中知名景點高美溼地遊客們把木棧道擠得水洩不通，宛如「人形蜈蚣」，引來不少網友痛批，疫情期間人與人之間擠得前胸貼後背，已違反防疫規定；鄰近高美溼地的海生館，未來是否會重蹈覆轍？

市議會交通地政委員會召集人楊正中說，海生館長期閒置2年多，一直無法開幕，經日前會勘發現進出海生館都必須從台中區漁會管制站進出，民眾從高美溼地沿環港北路無法抵達海生館，必須再繞一大圈從漁會大門進出，整個動線缺乏規畫，權責單位不能視若無睹。

市議員楊典忠指出，海生館基本營運工程嚴重延宕影響營運期程，建議應超前部署規畫便捷交通動線與闢設大、小型巴士及客車停車位等，並連結台中區漁會直銷中心，以利遊客購物觀光促進海線旅遊發展，避免重蹈高美溼地「頭痛醫頭、腳痛醫腳」覆轍。

市府表示，海生館營運方式歷經3任市長有所更迭，2019年4月完成OT廠商簽約，基本營運設施興建工程也已決標，施作項目包含大洋展示缸設施等，預計2022年底工程完工後；再由海珹公司投資3.8億元，規畫館內5大主題區等，相關建議將納入規畫，未來將成為海洋教育與觀光廊帶重要景點。