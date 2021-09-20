嘉義縣朴子分局港墘派出所前昨晚10點多發生兩車碰撞事故，13歲國中女生摔出車外當場慘死，整起車禍事故共造成1死5傷。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子分局港墘派出所前昨晚10點多發生兩車碰撞事故，一輛黑色休旅車與白色自小客劇烈撞擊，兩輛車皆嚴重毀損，零件、玻璃散落一地，坐在白色自小客車上的13歲國中女生摔出車外當場慘死，整起車禍事故共造成1死5傷，事故原因警方還在釐清中。

中秋連假不平靜，昨晚10點14分，嘉縣消防局接獲警局轉報，東石港墘派出所前有車禍事故，多人受傷，立即派遣東石、布袋、祥和、朴子、鹿草5輛救護車前往，到現場發現現場有6名傷者，4人送醫救治，1人由家屬自行送醫，13歲謝姓少女明顯死亡送醫。

消防局表示，送醫的患者包括11歲謝姓男童、62歲朱姓男子、39歲賴姓男子和17歲曹姓少年，其中曹姓少年左大腿疑似骨折，傷勢較為嚴重。

警方初步調查，當時黑色休旅車由東往西待轉要左轉，白色自小客在對向車道由西往東直行，兩車處於不同車道，且兩車駕駛皆無酒駕，為何會發生碰撞？有待調查，因兩名駕駛仍在醫院治療，筆錄尚未完成，加上派出所前監視器突當機，警方除透過行車紀錄器，正在調閱其他監視器畫面，還原現場狀況。

據了解，當時派出所員警聽到碰然巨響，跑出來查看，驚見白車被撞得扭曲變形，黑車車頭撞壞，少女已躺在分隔島旁，同車死者弟弟則受輕傷，死者母親趕到派出所，指姐弟跟自己的友人出來玩，不清楚事情發生經過，另有網友指稱，白車一行人是到東石參加廟會活動，但警方未證實。