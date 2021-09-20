大部分小孩都很活潑調皮，時常會被媽媽教訓。大陸一名母親日前在輔導11歲兒子寫作業時，忍不住對他說出「不好好讀書，以後只能撿垃圾」的氣話，沒想到兒子竟然把這句話當真，離家出走到附近撿寶特瓶，讓母親感到十分自責。

根據《瀟湘晨報》報導，蘇州一名趙姓媽媽在教導11歲兒子寫作業時，因為一時生氣，脫口而出「不好好讀書，以後只能撿垃圾」的氣話，沒想到兒子居然把這句話當真，在當天晚上就悄悄離家出走，到住家附近的路邊撿寶特瓶，趙媽媽發現兒子不見後相當緊張，急忙打電話報警求助。

由於兒子沒有告知自己去了哪裡，又沒有帶手機出門，警方只能調閱監視器，透過特徵來尋找他的身影，所幸很快就發現他在附近的街道上出沒，警方詢問之下，他坦言自己是因為聽了媽媽的話，才會想要體驗一下撿垃圾的生活，發現這份工作其實滿辛苦的，而且想要藉此賺錢也是件不容易的事；此外警方也勸說趙媽媽，她表示未來會多注意管教孩子的方法，不再讓類似事件發生。

新聞一出就掀起網友討論，大家都紛紛表示：「這孩子這麼聽話，建議媽媽以後說『不好好讀書以後只能上清華北大』」、「執行力這麼強，這孩子是個可造之材」、「本來家裡應該是母慈子孝，但是只要一輔導作業，就變成了雞飛狗跳」、「脾氣再好的人，輔導孩子做作業都有可能被氣瘋」、「不能這麼說話啊，每一個職業都值得被尊重」、「一些語言可能會傷害到小朋友的，家長不要生氣的時候就隨便講話」。