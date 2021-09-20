以海地移民為大宗的大批移民近日涉水渡過分隔美國與墨西哥的大河（Rio Grande），並在邊界大橋下搭建臨時營地；美國當局已開始遣返移民，首架撤離班機今天抵達海地。

路透社報導，德利奧國際大橋（Del Rio International Bridge）下方的超大型營地一度聚集逾1萬2000名移民，構成美國當局的新挑戰；美國一直尋求減少中美洲移民湧入，如今又有許多海地人逃離家鄉的貧困、幫派暴力和天災，企圖轉進美國。

美國當局從17日起已陸續從德利奧撤走3300名移民，並公布新的飛往海地首都太子港（Port-au-Prince）每日航班時刻表，海地部分官員今天對接下來幾天可能有大量移民返國一事表達憂心。

美國邊境巡邏隊（Border Patrol）隊長歐提茲（Raul Ortiz）在記者會上表示：「接下來6、7天內，我們的目標是要儘快處理這座橋下的1萬2662名移民。」

儘管美方今天加強安全措施，包括邊防人員騎馬巡邏，其中一人還被看見朝著正在渡河的移民揮舞套索，不過移民週末期間仍持續渡河。

一名因為擔心失去申請庇護資格而要求匿名的委內瑞拉移民表示，他看到許多海地人為了不要被送回海地，紛紛退到墨西哥。

法新社報導，一名婦女描述自己在德州一處移民拘留機構期間情況時，淚如雨下地表示：「（美國總統）拜登明明清楚發生了什麼事，但他根本不在乎。」

她說：「他對待我們和我們的孩子，比對待動物還要糟糕。」

同樣遭遣返的蒙普萊瑟（Garry Momplaisir）在同一間移民拘留機構待了5天，他表示，在那裡被拘留的人被迫睡在鋪有薄薄塑料防水布的水泥地上。

26歲的蒙普萊瑟說：「我們無法淋浴，雖然有廁所，但沒有地方讓我們洗澡。」他和妻子及5歲女兒同遭驅逐出境。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1100920