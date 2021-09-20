紅人菜鳥弗里多擊出大聯盟生涯首轟。（美聯社）

道奇左投柯蕭(Clayton Kershaw)終於奪下回歸之後的首勝（10勝7敗），他20日登板5局失1分，助隊以8-5擊退紅人，加上巨人同日輸球，道奇距離國西龍頭的寶座只有1場勝差了。柯蕭正好投滿5局，用球數74球也在設定之中，送出8張老K。

柯蕭說：「今天狀況很好，紅人隊喜歡攻擊快速球，捕手威爾史密斯(Will Smith)和我就打算多投一些滑球。」柯蕭全場超過一半是用滑球，他只在第4局暴投白丢1分。因為手肘受傷，柯蕭6月初以來就沒有上陣，休養到上周才回歸，當時投了4.1局無關勝敗。

此戰還發生一個溫馨的插曲，紅人菜鳥弗里多(TJ Friedl)第6局擊出全壘打，這同時是他大聯盟生涯首支安打，情緒激動。道奇右外野手貝茲(Mookie Betts)看見這球被一位觀眾席的球迷接住，他特地向那位球迷把球要回來。那位球迷（紅人主場）也很夠意思，二話不說就把球扔還給貝茲，並轉交弗里多。貝茲後來補送那位球迷一支簽名球棒。

弗里多對於貝茲的義舉十分感動：「這是基於他一流的人品才會做出的事，我要當面向他道謝，這對我真的意義重大，他有注意到這是我的第一支全壘打，特地為我這樣做。」紅人總教練貝爾(David Bell)說：「我其實不認識貝茲，但這件事證明外界對他的一切讚揚都是真的。」紅人官推也發文感謝貝茲。

道奇2勝1負結束與紅人的系列賽。紅人戰敗之後，距離國聯外卡第2席紅雀隊愈來愈遠，勝差拉開到3場了。