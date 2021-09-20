百貨爆確診足跡 北市大葉高島屋等業者宣布停業清消1天 14:262021/09/20 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大葉高島屋百貨在臉書宣布，20日配合政府防疫措施、暫停營業。（大葉高島屋提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大葉高島屋百貨在臉書宣布，20日配合政府防疫措施、暫停營業。（翻攝自大葉高島屋臉書） 中秋連假第3天，台北市昨日（19日）晚間傳出有新增COVID-19確診者的活動足跡，範圍涵蓋天母的SOGO百貨、大葉高島屋，以及大直美麗華影城，業者宣布停業1天配合防疫。 大葉高島屋宣布，21日正常營業，超市早上9點至晚間9點30分，百貨早上11點至晚間9點30分。 驚傳確診者足跡 天母SOGO、大葉高島屋今停業一天 漁港老街湧人潮 樂園遊客不如預期 #百貨 #大葉高島屋 #新冠肺炎 #台灣 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 禁底渣填農地 環團籲提高罰金 04:102021/09/20 地方新聞 國5北向雪隧主線狂塞 今凌晨1點才陸續紓解 09:322021/09/20 生活 中秋倒數返家車輛湧 7大路段恐爆量 國5估塞半天 07:462021/09/20 生活 五倍券22日要開始數位綁定 一次看懂登記方法 14:552021/09/20 政治 侯友宜參拜土地公祈福 透露今天應該也是「＋0」 12:112021/09/20 生活 景點報復性出遊 合歡山擠爆 04:102021/09/20 生活新聞 桃園生質能中心延宕 垃圾處理量難提升 04:102021/09/20 地方新聞 社評／台灣風險螺旋上升 04:102021/09/20 焦點新聞 異味擾民 北市近5年有52件超標挨罰596萬 12:012021/09/20 生活 廈門病例＋39 停售出城機票車票 04:102021/09/20 產業財經 中壢大時鐘將重啟 商家盼重現榮景 04:102021/09/20 地方新聞 生活熱門新聞 首批BNT疫苗上午10時開放預約 3類人沒收到簡訊也可預訂 - 生活 買東西名字總被寫錯？女大生姓氏曝光嘆：改姓林算了 - 生活 入秋首波東北季風本周報到 3地區變天有雨 - 生活 26歲研究生打高端後中風昏迷 莊人祥：已列不良事件 - 生活 墾丁大街達「千人群聚」規模 網：看台灣用4天升四級封城 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。