大葉高島屋百貨在臉書宣布，20日配合政府防疫措施、暫停營業。（翻攝自大葉高島屋臉書）
大葉高島屋百貨在臉書宣布，20日配合政府防疫措施、暫停營業。（翻攝自大葉高島屋臉書）

中秋連假第3天，台北市昨日（19日）晚間傳出有新增COVID-19確診者的活動足跡，範圍涵蓋天母的SOGO百貨、大葉高島屋，以及大直美麗華影城，業者宣布停業1天配合防疫。

大葉高島屋宣布，21日正常營業，超市早上9點至晚間9點30分，百貨早上11點至晚間9點30分。

驚傳確診者足跡 天母SOGO、大葉高島屋今停業一天
漁港老街湧人潮 樂園遊客不如預期
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