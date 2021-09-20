高雄1名男子在2018年發現結婚10年的妻子小芳（化名）手機裡竟存有自己的裸照，還看見小芳在臉書上向其他男子留言「抱得到你、親得到你，甚至還幫你舔舔」氣得提告；法院一審認為單憑裸照與臉書留言不足以認定為出軌，判男子敗訴；經上訴，二審法官認為文字內容已逾越一般朋友關係，改判小芳需賠償3萬元。

判決書指出，男子與小芳結婚10年，但夫妻感情不睦，他在2018年偷看小芳手機時發現相簿內竟存有小芳自己的裸照，還發現小芳到某位男性友人的臉書貼文留言說「可以見到你，一起逛夜市、面對面鬥嘴，抱得到你、親得到你，甚至還幫你舔舔」，氣得怒告妻子求償30萬元。

高雄簡易庭審理時，小芳指出手機證據是在她不注意時取得得，應屬違法蒐證，不能作為證物，不過法官認為小芳無法證明證明丈夫是用脅迫方式取得，侵害程度較小，符合比例原則，得採為證據，不過根據手機內容無法辦別小芳是否有將裸照傳給他人，臉書的曖昧文字也不能代表出軌，因此認定丈夫敗訴。

不過該丈夫後來提出上訴，高雄地院審理時認為，依據小芳臉書留言的文字內容，可以認定已逾越單純的朋友關係，並非社會一般通念所能容忍範圍，認定小芳行為已違反配偶忠實義務，侵害配偶權益，因此判小芳應賠3萬元，全案定讞。