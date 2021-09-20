前傑尼斯天團「SMAP」隊長中居正廣去年3月底離開待了34年的傑尼斯事務所，變成自由之身，想不到他近日在訪談中談及引退，大方認了有想過。

中居正廣1988年和木村拓哉、稲垣吾郎、森且行、草彅剛、香取慎吾組成偶像男團「SMAP」，其中森且行因想完成賽車手夢想，1996年退團並離開演藝圈，從此之後SMAP以五人型態活躍藝能界20多年，直到2016年底正式解散，五人各自單飛，稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾2017年紛紛離開傑尼斯事務所，有了「新的地圖」（「新しい地図」），剩中居正廣和木村拓哉留下。

"Sekai ni Hitotsu dake no Hana"『世界に一つだけの花』SMAP Lyrics romaji Português 日本語

儘管少了相伴30多年的隊友及事務所，中居正廣仍憑著卓越的口才活躍主持界，在各大電視及電台節目都能看到他的身影，不過最近他在「日本放送」電台節目《中居正廣ON ＆ON AIR》，被粉絲問到有沒有幻想過自己引退時，直接正面回應：「有啊，當然有，我也差不多50歲了！」上月剛滿49歲的他隨後補充：「當感覺到平常心，做也可不做也可，又沒什麼可以刺激到自己，就一定會考慮（引退）。」

中居正廣提到有家庭的人或許會選在子女成年後考慮引退，但目前未婚的他則表態：「為何要繼續工作呢？為了養家？也不是，仍有很多工作想去做嗎？也不是。那我的原動力是什麼呢？」他沒有講出答案就結束話題，留給外界許多想像空間及震撼，假設中居正廣確定不當藝人了，SMAP再度合體的機會更渺小了。