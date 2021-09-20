26歲大陸女星高溜擁有甜美外型，自2015年拍攝情景喜劇《高小姐與矮先生》出道以來，已經累積不少影視作品，還出了唱片，演藝成績亮眼，微博有超過500萬人追蹤，然而她卻因為整形失敗造成鼻頭壞死，如今她終於重新振作，也提起當時的心情。

高溜2月自爆整形失敗，鼻頭在手術過程中植入異體肋軟骨後就發炎刺痛，之後鼻子也反覆感染，造成鼻頭積血，連帶影響到嘴巴腫脹，只好到其他醫院去接受治療，還被院方警告可能會毀容，讓她陷入人生低潮，還動念要離開這個世界，所幸最後還是在親友和粉絲的支持下慢慢振作起來。

高溜的鼻頭壞死發黑。(圖/翻攝自高溜微博)

經過長期治療後，高溜的傷口已經沒那麼嚴重，目前正在復原中，然而因為壞死的鼻子，她當時已經損失人民幣40萬元（約173萬元）的片酬，更得負擔人民幣200萬元（約新台幣865萬）的違約金，得到了慘痛的代價，如今她選擇分享這段經驗，也是希望愛美的人要小心。

高溜更新近況，曬出的美照掀起熱議。（圖／翻攝自高溜微博）

高溜最後一次更新照片是在8月22日，當時她曬出多張美照，鼻子上看不出有整壞的痕跡，儘管無法得知這些照片是在術前還是術後，粉絲們看到她更新近況，還是紛紛獻上祝福，為她加油打氣，「高溜姐姐真的是好漂亮，身材特別好」、「妳要不顧一切讓自己變得漂亮，即使是在那些糟糕的日子裡。」