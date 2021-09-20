桃園日前新增一名本土個案，為桃勤公司20多歲女員工，基因定序出爐，確認感染Delta病毒。中央流行疫情指揮中心今表示，經追查該名女員工的工作內容，發現她上機清消的航班中，有兩例境外移入個案，推測「可能是環境上的間接接觸」，未來會針對清消人員的裝備及穿脫，做適當檢討改進。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，回溯8月29日至9月12日，桃勤女員工上機工作的41個航班，發現其中有兩名境外移入個案，「經基因定序比對，有高度相似」。

羅進一步指出，境外移入個案為案16176，從土耳其來台。事後調查發現，桃勤女員工曾到案16176的航班做清潔消毒，但當時全機乘客及機組員已離機，推測是環境上的間接接觸。

羅一鈞說，目前認定兩人是同源病毒，可能互為傳染源；也可能有共通感染來源，不能說誰傳給誰，但因兩人未面對面接觸，暫時只能推論清消時感染。

另外，羅一鈞提到，回看監視器畫面，該名女員工工作時的防護裝備符合規定，接下來會針對「裝備是否提升規格」和「穿脫時的確實度」做討論。