高雄一對大學情侶20日凌晨到西子灣吹海風賞夜景，卻聽到腳底下消波塊傳來陣陣「救我...」的聲音，嚇得立刻報案。警消趕抵現場，發現曾姓男子疑似喝醉後輕生想跳海，竟直接摔在4公尺深的消波塊上、痛苦哀號，送醫急救已無大礙。

消防局表示，曾男年約60多歲，20日凌晨12點多獨自一人搭計程車到高雄西子灣，在距離中山大學大門口100公尺處堤防跌落海中。但該處沿岸都是消波塊，曾男直墜落4公尺深的消波塊水泥縫中，又遭海浪夾擊，瞬間痛到酒醒，但無法獨自爬上岸求救。

曾男聽到情侶聊天的聲音，用氣弱游絲的聲音直喊「救命啊…」、「好痛…」。現場燈光昏暗，情侶聽見腳下黑漆漆一片的消波塊竟傳來幽幽的聲音，嚇得立刻打119報案。

消防局獲報後，出動3車6人趕抵現場，鼓山警分局新濱派出所、港務消防隊、港務警察隊、海巡署岸巡弟人員也派員前往支援。救難人員直接下切找到曾男，發現他全身散發濃濃的酒氣，坐在消波塊陡坡斜面平躺，全身濕透、還有意識，擔心他又有跌落的可能，立刻用繩索將他確保固定，接著運用雙節鋁梯、「上下方雙向確保」救援法將他拉上岸邊。

據了解，曾男疑似與妻子口角後喝個大醉，心情不佳，獨自一人搭車到西子灣散心，跌落在消波塊上。意外發生原因是否為輕生，轄區警方已聯繫家屬到院了解中。

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