國民黨台北市議員羅智強昨（19）日在臉書針對國民黨主席選舉表態，引發不少討論，他今早在臉書表達自己遭洗板的心情，更表示難道大家還看不清楚，自己是用命在和民進黨拚搏嗎；之後羅今下午再度發文稱，自己「問心無愧」，唯一支持就是民進黨下台。

羅智強今（20日）在臉書發文表示，自己這些年一直站在對抗民進黨的最前線，光公車廣告就出了將近2000輛次，每輛租1個月算一輛次。自己足跡遍及六都心心念念者何？就是要民進黨下台，「我，羅智強，永遠用行動履行這樣的使命」。

羅智強稱，無論風風雨雨，或是你爭他吵，自己最關心的目標從來沒變，讓禍害台灣民主的民進黨下台，2022受到制裁，2024早日反省，這是他唯一支持的理念，至於大家能不能理解諒解？他要說的是，自己問心無愧。

對於昨日表態遭洗板，羅智強今早才在臉書發文稱，被1450洗板對他來說是家常便飯，但這次不一樣，「這次來洗的，大多數都是我的同志夥伴」，說心情全不受影響當然是騙人的，不管大家認不認同他對某些事的看法，他感嘆，「這麼多年，難道大家還看不清楚，自己幾乎是用命在和民進黨拚搏、戰鬥嗎」？