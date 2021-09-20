第9輪BNT疫苗今天早上10點起開放預約，但有民眾反映，昨(19日)晚上1922預約平台就能預約接種BNT，後來接到預約平台來電說明是因為系統測試才會不小心提前開放，也要求民眾於今早再預約一次。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，確實昨晚系統維修期間有310人到系統預約BNT。

莊人祥表示，這樣的情況是後台為了今早預約有做定時維修，維修期間有310人到系統預約，當時就請客服和這310位民眾說等今天再預約，截至今早10時20分已有288人更改預約。

另有民眾爆料，今早預約BNT時，明明預約時間可以到10月2日，但系統上卻只顯示到9月29日能選，是否有這樣的狀況？

莊人祥說，第九輪有兩個疫苗同時開打，雖然從9月25開始到10月2日都可以預約，但有些縣市會自己調控兩種疫苗的接種時間，因此和中央規範的時間會有所出入，但都在範圍時間以內，民眾只要在縣市預定的時間去預約都沒有問題。