振興五倍券要來了！想要選擇數位綁定的民眾可於22日上午9時起開始進行綁定，經濟部為鼓勵民眾綁定數位五倍券，加碼送好康，只要民眾綁定數位五倍券，前400萬名免抽籤即可獲得價值500元的「好食券」，用於餐飲、糕餅、夜市、市場等店家消費。

至於數位綁定的方法有哪些呢？以下為《中時新聞網》整理數位綁定及共同綁定方法，讓讀者快速掌握：

●個人數位綁定：綁定期間自9月22日至2022年4月30日止，經綁定後不得變更。民眾可選擇最常用的數位支付，包含行動支付、電子票證或信用卡擇一綁定，於所選擇數位支付業者頁面(網站或APP)進行個人綁定。

五倍券數位個人綁定方式。(行政院提供)

●共同綁定：含主綁人最多限5人，綁定期間自9月22日至10月1日止，允許共同綁定人新增或退出，10月2日至10月6日中午12時前僅允許共同綁定人退出。

方法1：五倍券官網操作，先進行身分認證→親友身分認證→完成綁訂。

方法2：主綁人先至數位支付業者網站或APP完成個人綁定，再至官網或4大超商事務機進行共同綁定。帶健保到超商事務機，依步驟操作點選共同綁定、插入健保卡→依序插入親友健保卡→最後再次插入您的健保卡。

另外，民眾倘有振興五倍券的相關問題，可撥打「1988 紓困振興專線」洽詢。

數位五倍券共同綁定方法。(行政院提供)