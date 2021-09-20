1名黃牌重機騎士日前將重機停在「貨車裝卸專用區」整格車格中，遭人在車身貼紙條寫「你是貨車嗎？是爛貨吧？」他暴怒解釋該「裝卸專用區」是周一至周五的早上9點到下午5點為裝卸時段，其餘時間可供汽車停入，而他停入的時間非裝卸時段，黃牌重機又比照小型汽車，不認為自己有錯，怒罵對方「看不懂中文嗎？」

該名重機騎車在臉書「爆料公社公開版」發文表示，他日前將自己的黃牌、大型重型機車停在「貨車裝卸專用區」內，停車時間在18日晚上11點到19日早上9點50分，等到他昨日回到停放處時，發現車上夾了1張紙條寫「你是貨車嗎？是爛貨吧？」讓他瞬間爆氣。

他解釋該「裝卸專用區」是周一至周五的早上9點到下午5點為裝卸時段，其餘時間可供汽車停入，而他停入的時間非裝卸時段，黃牌重機又比照小型汽車。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該騎士說，該貨車裝卸區的牌子有明確寫出「裝卸貨物時段外開放一般小型車停放，並依該路段公告費率收費」，而貨車的裝卸時間為周一至周五的早上9點到下午5點；他說自己停車的時間確實在裝卸時間之外，而大型重型機車也能比照小型汽車停入車格，怒嗆留紙條的民眾「不知是我的閱讀理解有問題，還是留字條的看不懂中文」。

其他網友留言，「請多多體諒那個司機大哥，他書可能讀的不多看不懂」、「沒停到在那邊氣噗噗」、「留紙條的不懂字，不是你的責任，是他自己的文字能力堪慮」、「又一個看不懂中文的」、「你想跟文盲一般見識」、「你沒違規就把那張紙當垃圾丟掉就好，並不是每個人都會去注意公告的」、「你現在知道為什麼台灣不會進步的原因了嗎」。