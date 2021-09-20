中天綜合台《同學來了》最新一集邀請張棋惠、張文綺、蔡允潔、梁凱莉等傻白甜代表分享自己的犯蠢事蹟。主持人納豆自爆，有次喝得爛醉，坐計程車才發現旁邊有個不認識的女生，他不斷質疑對方為什麼知道他的住處，事後清醒才驚覺是女友，連女友都會忘記讓全場直呼太荒謬，一旁的阿Ken打趣比喻：「所以他有時候半夜也會驚醒問依依怎麼在這裡，還跟她說我女朋友快回來了！」納豆趕緊解釋：「我才沒有這樣！那已經是渣的程度了！」

張棋惠曾是女子團體「4 In Love」的一員，過去是許多人心目中的偶像，但生活中她卻是個少根筋的傻大姐，經常做出令人匪夷所思的行為，她和老公交往至今12年，感情甚好，不過卻經常認錯老公，誇張行徑讓人聽了直搖頭，有次老公的朋友到家中聚會，她雀躍地熊抱對方並大喊：「寶貝！抱抱！」但旁人卻一臉錯愕，這時她猛一看才發現自己抱錯友人，老公則是坐在面前冷冷目睹，氣氛頓時超尷尬：「我真的很浮誇！也不知道當下哪根筋不對！」

傻事還不只這一樁，張棋惠首度透露，多年前工作後返家找停車位時，不慎把P檔搞混成R檔，油門一踩便撞到後方的車輛，當下不以為意直接回家，隔日卻有警察找上門，她才想起前一天所做的「蠢事」，警察不忘提醒她「撞了車還直接離開，是肇事逃逸的行為」，讓一旁的公公超緊張，後來和對方和解時，張棋惠才發現自己不但把別人車前的保險桿撞掉，連同車後方的牆也被她撞出大洞，事後則主動釋出善意，為自己的行為付出代價，這件事她完全不敢讓老公知道，至今都還是公公幫忙隱瞞。節目內容21日晚間9點播出。

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