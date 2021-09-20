為了應對新冠變異株，國際上出現混打疫苗趨勢，不過韓國一名女子混打AZ及輝瑞/BNT疫苗後竟出現心肌炎，病情甚至惡化到要換心，女子已在加護病房治療約2個月，至今仍未出院。

mRNA疫苗引發的心肌炎症狀。

南韓媒體「News 1」19日報導，一名48歲女性護理人員4月20日接種AZ疫苗，7月6日再接種BNT疫苗作為第2劑，最終卻住進了醫院，隔日病情惡化再轉進大型教學醫院，並且在7月23日深夜接受心臟移植手術。

女子目前仍在加護病房治療，住進ICU病房已經約2個月。

女子的丈夫表示，主治醫生及地方政府判斷可能是接種疫苗引發心肌炎，但是韓國中央政府檢疫部門並未承認女子的病況與疫苗之間有因果關係，他說韓國政府僅承認接種BNT疫苗會出現心肌炎及心包膜炎2種副作用，但是並未承認混打AZ及BNT疫苗會出現這2種副作用。

男子說妻子都有定期進行健康檢查及運動，身體沒有問題，但是妻子卻在打疫苗後突然昏倒、並接受心臟移植手術，「肯定是有原因的，但除了疫苗之外沒有其他原因。」

男子為了照顧妻子，不得不辭去貨車司機的工作，妻子高達6000萬韓元（約新台幣140萬元）的手術及住院費用也沒有著落。

他懇請韓國政府先處理好疫苗副作用的後續管理工作。