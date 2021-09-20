李志希將鬼丈夫中的經典面具帶來節目中鑑價。（JET綜合台提供）

JET綜合台《大尋寶家》本週邀請到演藝圈著名的雙胞胎之一演員李志希來節目中鑑寶，他帶來很多古物與收藏，由於防疫關係，李志希戴著口罩與面罩出場，讓主持人丁靜怡也分不清今天到底來的是李志希還是李志奇，直呼是最容易搞混的雙胞胎兄弟，丁靜怡喊：「我說實在的，因為戴口罩再加上聲音，現在大家都摀起來，都搞不清楚誰是誰？」李志希馬上秒回：「我是馬英九！」由於李志希長相與前總統馬英九非常相似，模仿起來惟妙惟肖，此言一出也笑翻眾人。

提到模仿馬英九這一段因緣，李志希說當初會找到他來扮馬英九，其實是自己的一句玩笑話引起，當年《獨漏60》找他上節目受訪，特別來賓是他和馬妞，主持人介紹馬妞時，馬妞其實是在模仿新聞局長鍾琴，但李志希並不知道，後來輪到介紹他時，他就突發奇想說：「大家好，我是馬英九。」就因為這句玩笑話，節目製作人當下就來找他到《主席有約》模仿馬英九，結果因此模仿了2年多，直到馬英九當選總統後，李志希為了不想醜化元首才不模仿，李志希現場也即興模仿一段馬英九打招呼，讓丁靜怡覺得根本就是馬英九來到了攝影棚。

李志希也提到當年選舉時，因為請不到本尊，就找上他，當台上主持人一講歡迎馬英九，底下民眾一片拍手歡呼，真的以為馬英九來了，後來李志希上台致詞將自己定位就是馬英九的身分，等到說完候選人的政績準備下台時，卻被主持人安排坐在後方正中間，坐在旁邊的劉松藩還對他豎起大拇指：「演得很好啊！」之後甚至還遇到台下的民眾對他說：「我寫了陳情書，你為什麼都不理我！」讓李志希連忙對他說：「伯伯，不好意思，我是假的馬英九，我是演員在演戲。」還將臉上的皺紋妝容擦掉給他看，對方才相信是假的，將李志希罵了一頓後才離開，丁靜怡聽完笑說：「會不會馬英九也說他是李志希！」

李志希當年演出瓊瑤劇《梅花三弄之鬼丈夫》男主角一炮而紅，由於劇情需要，劇中男主角必須戴著一張面具，由於是玻璃纖維材質製成，因此非常脆弱，一旦掉地上就會摔壞，當初壓模製作時，技術師請他以最舒服的方式半躺著，歷經7個半鐘頭壓模製作而成，隔了2個星期後又去壓模3個多鐘頭才完成，當時李志希戴著演出，內部貼滿衛生紙，只要有哭戲，眼淚都會弄濕面具，久而久之就發霉了，之後只要演一場戲完就會趕緊換衛生紙，劇組一共打造了3個面具來替換使用，這也是李志希拍戲生涯中最辛苦的角色。

回憶拍《鬼丈夫》難忘經歷，他說耳朵被面具蓋住，不僅聽不清楚，連流淚都必須在某個角度，才能流到面具外，李志希特地將這滿滿回憶殺的面具帶來節目中鑑價，還戴上面具帶大家回味劇中經典角色，只見李志希戴上後馬上融入角色，眼淚說來就來，當場落淚，讓現場眾人紛紛讚嘆他出神入化的演技，提到演技，李志希認為必須要經過科班訓練，有一個深沉的內涵，才能成為一個演員，李志希也說：「不要因為我的外型比較文質彬彬，很儒雅只能演這個戲路，那就錯了！」丁靜怡笑嗆：「你演變態，大家應該會很想看，因為超反差！」 該節目每周一到周五晚間7點播出。