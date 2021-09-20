國民黨主席候選人卓伯源（左四），下午在昔日部屬和黨籍民代、黨員代表等人陪同下，至彰化南瑤宮向天上聖母參拜，稟報自己為民服務的決心。（謝瓊雲攝）

國民黨主席候選人卓伯源（右三）下午至彰化南瑤宮向天上聖母參拜，稟報自己為民服務的決心。（謝瓊雲攝）

國民黨主席候選人、前彰化縣長卓伯源，20日上午出席在桃園的政見發表會後，下午回到故鄉彰化，前往南瑤宮參拜，他盛讚媽祖婆聞聲救苦，也強調自己向天上聖母稟報為民服務的決心，要做專職的黨主席，展現領導力，團結國民黨、打敗民進黨。

國民黨黨主席選舉將在25日進行投票，中秋連假卓伯源行程依舊馬不停蹄，20日下午回防彰化縣，第一站就到南瑤宮參拜，包含彰化縣副縣長林田富、勞工處長柯呈枋等昔日部屬，還有縣議員林茂明、花壇鄉長顧勝閔、彰化市農會總幹事白閔傑等，和多名里長、黨代表都全程到場陪同。

卓伯源表示，過次在縣政府任職服務期間，就常到南瑤宮參拜，這次回到故鄉，心中非常高興、感動，天上聖母護國祐民、神威顯赫，每次都保佑彰化縣，有風無颱有雨無災，是聞聲救苦的媽祖婆。

卓伯源說，疫情衝擊各行各業，政府卻一直沒有充足的疫苗來達到防疫效果，很多行業受到衝擊、無法經營，生意人無法做生意，許多人失業沒工作，這是人民的痛苦；民進黨執政後兩岸關係緊張，軍機成天飛來飛去，讓人民擔驚受怕。

他說，民進黨如今一黨獨大，絕對的權力帶來絕對的腐化，這些民生與兩岸和平問題，要讓民進黨改進，國民黨自己要先堅強，發揮監督制衡的力量。他承諾將成為專職無私的黨主席，全心全意展現領導力，因為無私，才能團結國民黨、打敗民進黨。

卓伯源強調，今天來此是向天上聖母稟報，希望國民黨黨運昌隆，自己也能夠達成為民服務的心願，期待疫情早日平息，人民重回安和樂利的生活，兩岸和平無戰爭，年輕人不用上戰場。