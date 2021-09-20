劉姓果農賣的紫蜜蓮霧果實飽滿、賣像佳，吸引一些網友上網詢問。（摘自六龜加油站蓮霧當季水果臉書／林瑞益高雄傳真）

大陸19日禁止台灣的蓮霧、釋迦輸入，許多果農擔心蓮霧賣不出去，在六龜賣紫蜜蓮霧的劉姓果農表示，政府應該要協助農民找訂單，而不是放任果農自生自滅。高雄農業局近期將透過高雄首選電商平台銷售蓮霧禮盒。

劉姓果農指出，她家賣蓮霧20幾年了，除了要忍受寒害與大雨帶來的農損外，近年來有疫情打擊，加上大陸禁止台灣蓮霧輸入，真是雪上加霜。20日媒體報導大陸禁止蓮霧的消息後，對國內的蓮霧價格有相當的影響，政府不能只說大陸不要台灣蓮霧了，應該要拿出具體辦法幫助農民。

劉姓果農說，政府不理會農民，農民只能自救，像她就得找國內訂單，透過臉書宣傳，推出中秋限量蓮霧禮盒。由於蓮霧有熟度的問題，在熟成後2至3周就得賣出，不然，就是自己吸收損失了。目前1台斤紫蜜蓮霧約120元。

農業局表示，目前的蓮霧量比較少，將透過國內的電商平台與六龜農會一起幫助農民，近期會對國內通路集貨，以及與大型賣場、百貨公司商談合作事宜，蓮霧的主要產季是12月份，由於蓮霧屬於高價水果，將主推禮盒宅配，近期就會在高雄首選電商平台上架。六龜農會說，將配合農業局做集貨，幫助農民銷售蓮霧。