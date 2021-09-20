花蓮崇德國小日前向業者購買一台2手機台，放置在校長室，只要學生獲師長推薦，即能免費自由夾取，直到成功夾到娃娃為止，盼藉此引發學童求學慾望，持續向上學習。（羅亦晽攝）

花蓮崇德國小日前向業者購買一台2手機台，放置在校長室，只要學生獲師長推薦，即能免費自由夾取，直到成功夾到娃娃為止，盼藉此引發學童求學慾望，持續向上學習。（羅亦晽攝）

疫情影響，夾娃娃機業重創，不少業者出售機台，補足疫情下的損失，花蓮崇德國小日前向業者購買一台2手機台，放置在校長室，只要獲師長推薦的學童，即能免費自由夾取，直到成功夾到娃娃為止，盼能鼓勵學童持續向上學習。

崇德國小位在花蓮秀林鄉，108位學生中，僅有3位非原住民族，其餘105位則為太魯閣族，校長謝易成表示，偏鄉資源較不如都市完善，學童學習效率較不如他人，且不少弱勢原民孩童因隔代教養或父母離異，求學過程總是興趣缺缺。

謝易成前聽聞經營夾娃娃機店的友人提及，疫情影響，店面被迫暫停營業，儘管疫情趨緩，有條件開放營業，不過擔心仍會入不敷出，決定出售機台，加上謝家中有許多塵封已久的娃娃，鑑此，他以不到1萬元的費用，購買1台2手機台，放置在校長室內，提供學生免費自由使用。

謝易成說，購買夾娃娃機台放置校內主要是希望能作為引發孩子向上求學的誘因，只要學業有進步，獲得師長讚許推薦，都可以到自由使用夾娃娃機，直到成功夾到娃娃為止。

小學4年級的李小妹和陳小妹因參與社團表現有佳，在指導老師推薦下，獲得夾娃娃的遊戲機會，2人興奮的前往校長室使用機台，盯著各式各樣的娃娃，觀察哪個最離洞口最近，最容易夾取，不過娃娃上的絨毛過於軟滑，夾子無法順利夾取，2人費盡一番功夫，操作5次才成功夾到一隻泰迪熊娃娃。

2人見到泰迪熊從夾子上掉落洞孔時，大聲歡呼「夾到了」，謝易成在旁會心一笑表示，「若有夾娃娃機大賽，冠軍肯定非崇德國小莫屬」，他也希望能透過這種另類的獎勵方式，鼓勵學童向上學習，增進自己的自信。