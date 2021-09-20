31歲日本美女主播鷲見玲奈（すみれいな）擁有甜美臉蛋、G罩杯好身材，儘管前年捲入不倫戀，IG仍擁有近74萬粉絲追蹤，最近還出了性感寫真集，人氣相當火熱。近日她在IG開放網友問問題，碰到充滿性暗示的提問，竟直球回應，隨後又巧妙的化解尷尬，引起熱議。

鷲見玲奈2019年和已婚男主播增田和也鬧不倫戀，優質形象瞬間崩塌，雖然事後證明兩人的清白，主播工作仍不保，今年3月約滿便離開待了8年的老東家東京電視台，成為自由記者。最近她在IG開放網友提問，被問到「如果被劈腿，但是還喜歡的前男友回頭提復合會怎麼辦？」鷲見玲奈回答：「我不能原諒，但如果你還是很喜歡（前男友）的話，就做好再次被劈腿的覺悟重修舊好吧。」

鷲見玲奈陸續替網友解惑清潔髒汙、保養問題，就連敏感的房事都沒閃躲，有網友問她：「是S還是M？」表明就是要窺探女神的性癖好，只見鷲見玲奈不慌不亂地回應：「基本上是S多一點。」接著再若無其事地解釋：「實際情況是這樣，當然偶爾也會穿M碼。」聰明的將問題引導到穿衣服的尺碼，成功化解尷尬與隱私曝光危機，高EQ的舉動被日網友封為「無NG女王」，稱讚她有不會出錯的魅力，同時責備問問題的網友很沒禮貌。