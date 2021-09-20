繼鳳梨禁令後，中國大陸海關總署昨天通知我釋迦、蓮霧檢出介殼蟲，今起禁止輸入大陸。國民黨主席候選人江啟臣今表示，如果他順利獲得連任，將委派領袖級特使出席海峽論壇，並邀請蓮霧、鳳梨、和釋迦產地的農民團體與意見領袖，推動民間溝通機制和第三方檢測機構的建立。

江啟臣表示，蔡總統執政下，兩岸關係急轉直下，如今農民成為主要受害者。做為最大在野黨，以及曾經開創兩岸大交流大合作的政黨，中國國民黨有責任為農民挺身而出。他在9月13日曾公開呼籲，中國國民黨應該回歸兩岸共識，讓貨出去、人進來、大家發大財。

江啟臣提出4項作法替農民解決問題，他若連任黨主席，國民黨將派遣專家團前往大陸了解釋迦、蓮霧、和鳳梨的安檢情況，找出問題根源。

江啟臣也指出，國民黨將會建立兩岸民間溝通機制，協助重大檢疫檢驗突發事件的通報和核查；此外，與大陸有關方面協商，會建立第三方檢測機構，協助台灣農產品順利通過大陸海關檢驗檢疫。

江啟臣說他若連任黨主席，將委派領袖級特使出席海峽論壇，並邀請蓮霧、鳳梨、和釋迦產地的農民團體與意見領袖，推動民間溝通機制和第三方檢測機構的建立。

江啟臣也向黨內呼籲，這段時間，黨主席選舉的辯論走向彼此人格毀滅，讓黨員憂心忡忡。如今，農民朋友的生計遭逢重大衝擊，如果我們現在不能替農民解決問題，談什麼國家的未來前途還是和平大論述都是空中樓閣。與其比賽搭嘴鼓，讓黨員痛心，不如拿出實際行動，讓農民安心。