通常開冷氣都會關窗、關門維持冷房能力，不過每個人使用冷氣的習慣不同，一名女網友表示，婆婆晚上開冷氣睡覺卻是把房門打開，理由是關門會太冷且空氣不流通。女網友苦惱不只耗電，長期下來更怕冷氣機壞掉，不知該如何處理。對此，不少網友說自己也是「開門吹冷氣」，甚至還驚人表示，自己家冷氣「從2樓吹到1樓」，從5月開始吹到現在沒有關。

一名女網友在《mobile01》發文表示，婆婆每週五晚上住她家，週日下午回去，睡覺都敞開房門開一晚上冷氣，一整個夏天都是如此，因為婆婆覺得關門會太冷且空氣不流通。原PO與丈夫認為這樣不只費電，也很怕冷氣機壞了，更令原PO不解的是，婆婆在自己家裡不會這樣做，苦惱不知如何處理。

媳婦的苦惱引發網友熱議，有網友表示「婆婆再活也沒多久了...隨便他吧」，原PO回應「婆婆現在才60歲」。

不過有網友驚人表示，「根本就不是問題。我家冷氣的吹法跟你婆婆一樣，更勝10倍，因為我們家二樓的冷氣從五月開始一直吹到現在都沒有在關的，房門都打開，從樓上吹到樓下一起冷，別人是一家烤肉萬家香，我們家是一台冷氣全家冷，一期的電費約六千元左右，每天回家都是一整個涼爽舒服，很值得。冷氣壞掉了就換啊！很難嗎？日子過得舒服比較重要，花掉的錢才是錢，省下來的都是別人的」，讓其他網友驚呼「一般冷氣有這麼強？」。

也有人說：「我家母親大人也是門開著吹冷氣，冷氣機十多年也沒怎樣」、「我是樓下一樓30坪一台冷氣，一天開12-14h，也是沒在關房門，整個樓層連廁所都涼，還有一台600L冰箱一台600L冷凍櫃，跟樓上一台冷氣開12h，兩個月電費6000左右…也這樣吹兩年了沒啥問題呀」。