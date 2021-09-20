近日適逢中秋連續假期，許多民眾趁假期返鄉、出遊，人在大陸工作的「補教天后」陳子璇，稍早則在網上應景發文：「預祝大家中秋節快樂」，陳子璇也趁著佳節許願「希望我的新戀情可以開花結果」。

「補教天后」陳子璇今（20日）上午在臉書應景發文：「預祝大家中秋節快樂」，中秋是闔家團圓的日子外，陳子璇也沒忘中秋賞月的習俗，她興奮直呼：「期待明天看到很圓很圓的月亮，月圓時刻可以許願嗎？」陳子璇笑說，如果可以她想許2個願望，一是希望疫情趕快結束「二是希望我的新戀情可以開花結果，雖然不知道選擇誰 哈哈哈」。

陳子璇臉書全文。（圖／取材自陳子璇臉書）

陳子璇發文吸引網留言：「選幼齒的啦」、「最美的子璇～明天生日快樂 希望妳平安健康 還有遇到懂得珍惜妳的人照顧妳」、「雖然 不知道選擇誰？代表 候選人粉（很）多吼」、「選帥的，年紀不重要，小哥哥才能陪的久！」還釣出陳子璇笑喊，她已筆記好了。

陳子璇去年與補教天王高國華9年婚姻破局，兩人雖然無緣當夫妻，不過雙方沒有交惡，私下仍是好友，而受新冠肺炎疫情關係，兩人還沒辦好離婚手續，陳子璇與高國華在法律上仍是夫妻，陳子璇日前也發文說明：「只要回台灣不用隔離時，回去的那天，就是去戶政事務所的時間了」。

雖然陳子璇和高國華的9年婚姻破局，但兩人沒交惡，私下還是好友。（圖／本報系資料照片）

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