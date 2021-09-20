2012年轉入職業的25歲義大利女網選手鮑琳妮（Jasmine Paolini），經過9年努力，歐洲時間19日在斯洛維尼亞波爾托羅舉辦的WTA女網賽，贏得個人生涯第1座WTA巡迴賽女單冠軍。

目前世界排名第87的鮑琳妮在斯洛維尼雅女網賽女單決賽，克服第1盤兩度發球局被破的危機，以7比6（4）、6比2擊退賽事第3種子、美國選手瑞絲姬（Alison Riske），在WTA巡迴賽奮鬥9年終於舉起冠軍獎盃。

「這是在波爾托羅美好的一周。」鮑琳妮說道，「我只是覺得很開心，這是我網球生涯一個很大的成就，贏得我的第1座冠軍，而且又是在硬地賽場，真的太特別了。」

「要挺進到決賽不是那麼簡單的，我以自己為榮，因為我沒有想過放棄。」鮑琳妮繼續說，「過去幾個月我真的很認真苦練，我更了解自己的比賽內容，希望在今年賽季快要結束前可以保持目前的水準。」