《倒楣性愛和瘋狂A片》劇情逗趣反諷，勇奪今年柏林影展最佳影片金熊獎。（海鵬影業提供）

史蒂芬史蒂爾（左）22歲便以演出A片發跡。（海鵬影業提供）

35歲的羅馬尼亞AV男優史蒂芬史蒂爾（Stefan Steel），最近因為「提槍」助威拍攝電影《倒楣性愛和瘋狂A片》（Bad Luck Banging or Loony Porn），成功勇奪今年柏林影展最佳影片金熊獎，目前除在AV界獨領風騷，更斜槓國際影壇。《倒楣性愛和瘋狂A片》即將在台北電影節舉行首映，導演哈都裘德並將出席線上映後Q＆A，該片將於10月8日全台上映。

「AV王子」史蒂芬史蒂爾成長於布加勒斯特，氣質溫文儒雅的他，22歲便以演出A片發跡，因為形象斯文貴氣，深受許多熟女喜愛，後來他「演而優則導」，不僅升級當起A片導演，更直接投資色情影片拍攝。去年受到新冠疫情影響，羅馬尼亞百業蕭條，史蒂芬的色情王國業績卻蒸蒸日上，更令人驚奇的是，他還因為外型家居，受邀演出電影《倒楣性愛和瘋狂A片》，隨著該片今年勇擒柏林影展金熊獎，意外讓他斜槓國際影壇，並挾金熊之威在AV界獨領風騷。

入行超過13年的史蒂芬史蒂爾，這次在電影《倒楣性愛和瘋狂A片》飾演女主角－高校女教師艾咪（卡蒂婭帕斯卡留飾）斯文帥氣的老公。他因為防疫閒賦在家，閒來無事與妻子玩起拍A片，還一時手癢上傳色情網站，掀起軒然大波…。有趣的是，史蒂芬原本只是受邀幫忙該片選角，洽詢適合演出的AV女優，未料導演看了看他、突然一句「有個角色挺適合你的」，邀他真槍實彈為該片助威。這場大膽直白的開場，充分展現史蒂芬的「專業」DIY拍起A片，不僅集編導演於一身，更當場玩起手持拍攝、LIVE上傳，玩法超展開令人乍舌。有工作人員就誇說，「拍攝順利多虧有他」。

由於史蒂芬史蒂爾A片實戰經驗雄厚，演出《倒楣性愛與瘋狂A片》前，僅和女主角卡蒂婭帕斯卡留排練一天，隔天便正式上陣。史蒂芬將電影處男作獻給該片，也讓自己從色情演員一躍成為電影咖，「賣力演出」教人印象深刻。但為避免模糊焦點，史蒂芬婉拒了所有宣傳，悄悄退回本業繼續耕耘。