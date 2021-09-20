變性格鬥拳手麥拉弗林(Alana McLaughlin)上台打敗女拳手的爭議持續延燒，UFC拳手莫利(Sean O'Malley)最近在播客上開炮：「我認為這樣不行，在運動競技中，特別是格鬥。她可能擁有20多年的睪丸，然後突然間變成個女孩了。你可以看出她是個男人，或是一個很壯的女人，看看她的手臂。」

Alana McLaughlin🇺🇸 sale victoriosa en su debut profesional ganando la pelea contra Celine Provost por sumisión en el minuto 3:32 del segundo round👊🏼🔥#CombateGlobal #MuchaMásAcción pic.twitter.com/omJXjtkSho — Combate Global (@combateglobal) September 11 2021

麥拉弗林今年38歲，天生是男人，在2010年進行變性，她在女子擂台裡打倒了女拳手普羅沃斯(Celine Provost)，勒著她側頸部迫她投降。

退役UFC拳手比斯平(Michael Bisping)表示，任何人都不該用男人的身體去跟女性對打。比斯平對《Low Kick MMA》說：「你想認定自己是什麼性別都隨便你，但如果你自認是個被困在男人身體的女性靈魂，那有些事情你還是不能做的。包括用你的身體去揍扁另一個女人。」

比斯平表示他並不反對變性人從事女子運動，唯有格鬥除外。「你想打女子籃球、女子足球都請便，但是在這種把對手打倒、打暈、打到屈服的比賽，你這樣做對女拳手是很不公平的，這應該被禁止。」

事實上爭議最大的不只是格鬥，還有田徑賽事，美國一些學生家長對此憂心自家的女兒可能競爭不過跨性別選手，因此失去大學獎學金。一些網友則指出真正的問題在於政治正確的氛圍，其實並非每個自由派都認同麥拉弗林的做法，他們支持跨性別在日常生活與法律上的平權，但不包括傷害其他性別的權益。