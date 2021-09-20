中秋出遊潮，新北市長侯友宜表示，新北市持續使用人潮儀表板掌控各景區潮，今天金山區中角灣國際衝浪中心基地人滿為患，容留數超過50％警戒值，已經展開人車管制，為了防疫，請民眾多多體諒。

侯友宜說，現在國五北上開始塞車，到今天下午間，金山老街、烏來立體停車場、平溪停三停車場、十分瀑布公園、猴硐煤礦園區停車場都已滿30％，建議民眾不要再前往。