連假第三天金山中角灣湧人潮 侯友宜：啟動人車管制 15:262021/09/20 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連假第三天金山中角灣湧人潮 侯友宜：啟動人車管制。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋出遊潮，新北市長侯友宜表示，新北市持續使用人潮儀表板掌控各景區潮，今天金山區中角灣國際衝浪中心基地人滿為患，容留數超過50％警戒值，已經展開人車管制，為了防疫，請民眾多多體諒。 侯友宜說，現在國五北上開始塞車，到今天下午間，金山老街、烏來立體停車場、平溪停三停車場、十分瀑布公園、猴硐煤礦園區停車場都已滿30％，建議民眾不要再前往。 中秋倒數返家車輛湧 7大路段恐爆量 國5估塞半天 中秋連假第3天 蘇花路廊預估將湧現14000萬輛北返車潮 #中角灣 #侯友宜 #人車管制 #停車場 #人潮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國5北向雪隧主線狂塞 今凌晨1點才陸續紓解 09:322021/09/20 生活 漁港老街湧人潮 樂園遊客不如預期 04:102021/09/20 地方新聞 中秋連假第3日 預期湧現景點出遊及返工車潮 10:582021/09/20 生活 中秋不能烤肉遊客少7成 中社花市力邀入園賞火焰雞冠花 12:352021/09/20 生活 景點報復性出遊 合歡山擠爆 04:102021/09/20 生活新聞 釋迦、蓮霧禁輸陸 侯友宜：政府要分散風險、推銷到全世界 11:582021/09/20 政治 侯友宜參拜土地公祈福 透露今天應該也是「＋0」 12:112021/09/20 生活 旗山老街中秋假期湧人潮 警方加強宣導防疫 11:512021/09/20 社會 嘉義派出所前車禍 13歲國中女摔出車外慘死 13:542021/09/20 社會 中市自由車主委盃登場 奧運亞運國手飆速競技 13:132021/09/20 體育 新北店家憂退租潮 苦等五倍券 04:102021/09/20 地方新聞 生活熱門新聞 首批BNT疫苗上午10時開放預約 3類人沒收到簡訊也可預訂 - 生活 買東西名字總被寫錯？女大生姓氏曝光嘆：改姓林算了 - 生活 入秋首波東北季風本周報到 3地區變天有雨 - 生活 26歲研究生打高端後中風昏迷 莊人祥：已列不良事件 - 生活 墾丁大街達「千人群聚」規模 網：看台灣用4天升四級封城 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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