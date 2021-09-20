大陸宣布暫停輸入台灣的釋迦及蓮霧，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，台灣農民非常辛苦，所栽種水果聞名世界，品質是一流的，讓台灣水果能創更多通路跟國際接軌，是農委會應盡的責任，農委會不能總是一昧拿錢補貼，這只是應急無法解決問題，應拿出實際辦法。

侯友宜認為，這次大陸禁止台灣的釋迦、蓮霧進口 ，對農民來說是非常嚴重的產銷傷害，農委會必須辦扮演積極角色，應有事先掌握訊息，除應溝通協調找出對策，更重要是提出解決方式，應幫助農民找出更多出路，讓農產品能銷售到世界各地，萬一單一市場不行還有其他產銷管道。

侯友宜說，新北市是全台人口最多的大城市，去年台東釋迦難賣出去時，新北在去年12月到1月舉辦歡樂耶誕城期間，透過市集廣場、農會、電商，共賣出269公噸釋迦，讓台東農產品起碼得到內銷管道，面對辛苦農民，新北會帶頭幫助農產品內銷，未來也會跟台東、屏東一起努力，促銷有困難的農產品。至於新北的柑橘產量有限，目前以內銷為主。