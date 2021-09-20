中部血庫存量不達標準，台中市捐血中心與紫南宮合作，捐血送錢母，獲得民眾熱烈響應，到了中午已湧進1千人排隊。（紫南宮提供／黃國峰南投傳真）

台中市捐血中心，中秋連假前統計血庫存量不足7天，但救人不能等，20日特與南投縣竹山鎮紫南宮合作，只要捐血250cc就送金錢母1枚，捐血500cc則送套裝錢母1組，上午捐血活動開始前半小時，就湧入500人以上，中午更達到上千人。

台中市捐血中心表示，血庫各血型要求要有7天的安全存量，疫情期間，捐血活動也較少，庫存已下降，其中O型血只剩4天安全存量，已亮紅燈，其他則有5至6天的安全存量，整體來說存量偏低，又碰上4天連假，民眾出遊，定點捐血的人少，而紫南宮假日人潮多，於是與紫南宮合作，祭出捐血送錢母的活動，希望能吸引遊客挽袖捐血。

紫南宮主委莊秋安表示，以往就常與捐血中心合作辦捐血活動，但碰到新冠肺炎疫情，有群聚的規定要遵守，停辦了好一陣子，現在疫情趨緩，捐血中心血庫亮紅、黃燈，民眾這陣子捐血意願低，想說利用最近紫南宮很夯的「金銀錢母精裝套幣」來吸引民眾捐血，以解決中部血荒。

紫南宮表示，捐血中心出動了4台捐血車，從早上9點30分開始，目標是1000袋，捐血250cc就送金錢母1枚，捐血500cc則送套裝錢母1組的策略果然奏效，上午開始前半小時，就湧入500多人排隊，到了中午已湧進1千人排隊，直至下午3點已入帳近800袋，還有200多人在排隊，將視人潮狀況結束活動。