中秋連假第3天 新北接獲209件檢舉違規烤肉 15:502021/09/20 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中秋連假第3天 新北接獲209件檢舉違規烤肉。圖非當事人（示意圖/報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市有露營場地被檢舉中秋節在戶外烤肉，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，新北市目前露營沒開放，戶外餐飲行為一切按防疫相關規定嚴格辦理執行，另根據目前資料，新北迄今接獲209件檢舉烤肉行為，警方都會一一去處理。 另對於某板橋社區大樓隔離住戶，預計23日凌晨解除隔離，但居民反應社區管委會指出，封條要到23日上午9時才會拆除，新北市衛生局局長陳潤秋說，該社區截止時間是到22日晚上12時，那時候封條就會拿掉。 中秋連假第3天 蘇花路廊預估將湧現14000萬輛北返車潮 中秋連續假期 中和警擴大臨檢遏制街頭暴力 #中秋 #接獲 #烤肉 #檢舉 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義派出所前車禍 13歲國中女摔出車外慘死 13:542021/09/20 社會 百貨爆確診足跡 北市大葉高島屋等業者宣布停業清消1天 14:262021/09/20 生活 景點報復性出遊 合歡山擠爆 04:102021/09/20 生活新聞 中秋連假第3日 預期湧現景點出遊及返工車潮 10:582021/09/20 生活 入秋首波東北季風本周報到 3地區變天有雨 08:202021/09/20 生活 中角灣衝浪中心遊客爆量 中午起管制人車進入 12:302021/09/20 生活 連假第3天 新北這3處景點不建議再前往 11:552021/09/20 生活 靈骨塔詐騙老梗 警再逮8人粗估不法獲利上億元 12:442021/09/20 社會 中市府挺攤商度疫情難關 10月使用費持續5折 13:222021/09/20 生活 墾丁南灣英國籍泳客清晨失蹤 海巡隊搜尋竟是烏龍一場 09:292021/09/20 社會 漁港老街湧人潮 樂園遊客不如預期 04:102021/09/20 地方新聞 生活熱門新聞 首批BNT疫苗上午10時開放預約 3類人沒收到簡訊也可預訂 - 生活 買東西名字總被寫錯？女大生姓氏曝光嘆：改姓林算了 - 生活 入秋首波東北季風本周報到 3地區變天有雨 - 生活 北市新增2本土個案 20多歲女去年曾染疫、1歲童居隔確診 - 生活 26歲研究生打高端後中風昏迷 莊人祥：已列不良事件 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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