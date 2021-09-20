新北市有露營場地被檢舉中秋節在戶外烤肉，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，新北市目前露營沒開放，戶外餐飲行為一切按防疫相關規定嚴格辦理執行，另根據目前資料，新北迄今接獲209件檢舉烤肉行為，警方都會一一去處理。

另對於某板橋社區大樓隔離住戶，預計23日凌晨解除隔離，但居民反應社區管委會指出，封條要到23日上午9時才會拆除，新北市衛生局局長陳潤秋說，該社區截止時間是到22日晚上12時，那時候封條就會拿掉。