2005年從竹東國中退休的葉國熢老師，離開教職後積極傳承客家文化，指導學生參加客語認證，擔任文化、旅遊志工介紹客家文化的美好，並在郵局做志工協助防疫，無私奉獻，獲得教育部2021年第16屆教育奉獻獎。

縣長楊文科肯定葉老師熱愛教育，退休後另闢教學領域，鍾愛客家文化，深入淺出解說文史，退休後的人生更精采、更有意義。

葉國熢表示，他熱衷客家傳統文化，退休禦2009年起回到曾任教的北埔國中，在放學後、周末及寒暑假，指導學生參加客語認證檢定，這些年來共有121名學生通過初級、44名學生通過中級、2名學生通過中高級，也有4位老師在他鼓勵下通過客語認證。

另外，他指導學生參加全縣客語朗讀比賽，榮獲甲等，並帶領學校師生走讀北埔古蹟，導覽北埔文史，解說古蹟建築特色與意涵，在學生心中種下客家文化的種子。

除在校園貢獻客家文化傳承，葉老師甫退休就在北埔地方文化館當志工，隨後到新竹縣政府觀光旅服中心擔任志工，並曾任志工隊長，前後服務長達11年，服務期間曾協助辦理2009年的聽障奧運，與2013年在新竹縣舉辦的台灣燈會，

葉老師2015年在竹東郵局擔任志工，為年長者及行動不便的民眾服務，新冠疫情期間，他幾乎每天上午都站在郵局門口，逐一為民眾量測體溫，宣導口罩配戴的重要性，把關民眾進出動向。

71歲的葉老師說，他終生以身為老師為榮，期許自己只要身體健康，一定會持之以恆，為地方和教育界盡微薄之力。