中秋連假第三天，許多民眾出外旅遊，也有民眾在住家附近公園運動、遊玩。指揮中心20日公布國內新增2例本土COVID-19確定病例及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。20日本土個案中有一名年僅1歲幼童，為確診者接觸者隔離期滿檢驗陽性。（鄧博仁攝）

衛生局說明，案16254曾在去年9月在國外確診治癒，在3月和7月都有回國，當時採檢都是陰性。（摘自北市衛生局記者會）

台北市今新增2例本土個案，其中案16254為士林區20多歲女性，在19日採檢為陽性，CT值34，衛生局說明，案16254曾在去年9月在國外確診治癒，在3月和7月都有回國，當時採檢都是陰性，並在6月24日接種過第一劑BNT疫苗，因準備出國念書採檢才發現PCR陽性；另外，案16255為1歲男童，因同住母親確診（案16150），匡列為居家隔離對象，19日隔離期滿前採檢於今日確診。

衛生局指出，案16254曾在18日到大葉高島屋和美麗華大直影城；19日到過SOGO百貨天母店，已透過實聯制找到493人，皆發送細胞簡訊通知，如有疑似症狀要到醫院採檢，另外，案16254匡列家人和親戚共21人，已陸續安排居家隔離、採檢中，外縣市足跡包括高雄、彰化、台南和新北等地，都已向外縣市衛生局做相關確認。

衛生局表示，另一名個案16255為1歲男童，是確診個案16150的兒子，因案16150確診，案16255被匡列為居家隔離對象，19日解除隔離前採檢為陽性，接觸者僅案16150（母親），因此，延長父親居隔時間。

至於個案16254曾染疫過，是否有可能為舊案，衛生局表示，案16254自述去年9月曾確診，3月和7月回台做過PCR都是陰性，這部分要再跟中央釐清，可能要看他的抗體和反應，不確定去年感染到現在是否為舊案，仍要請專家做判定。