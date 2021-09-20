台北市今新增2例本土個案，其中案16254為士林區20多歲女性，在19日採檢為陽性，CT值34，衛生局說明，案16254曾在去年9月在國外確診治癒，在3月和7月都有回國，當時採檢都是陰性，並在6月24日接種過第一劑BNT疫苗，因準備出國念書採檢才發現PCR陽性；另外，案16255為1歲男童，因同住母親確診（案16150），匡列為居家隔離對象，19日隔離期滿前採檢於今日確診。
衛生局指出，案16254曾在18日到大葉高島屋和美麗華大直影城；19日到過SOGO百貨天母店，已透過實聯制找到493人，皆發送細胞簡訊通知，如有疑似症狀要到醫院採檢，另外，案16254匡列家人和親戚共21人，已陸續安排居家隔離、採檢中，外縣市足跡包括高雄、彰化、台南和新北等地，都已向外縣市衛生局做相關確認。
衛生局表示，另一名個案16255為1歲男童，是確診個案16150的兒子，因案16150確診，案16255被匡列為居家隔離對象，19日解除隔離前採檢為陽性，接觸者僅案16150（母親），因此，延長父親居隔時間。
至於個案16254曾染疫過，是否有可能為舊案，衛生局表示，案16254自述去年9月曾確診，3月和7月回台做過PCR都是陰性，這部分要再跟中央釐清，可能要看他的抗體和反應，不確定去年感染到現在是否為舊案，仍要請專家做判定。
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