一名曾接種過高端疫苗的嘉義大學生，近日在通勤途中昏倒。指揮中心今天證實，該名大學生曾在九月十日接種高端疫苗，十六日在騎車途中昏倒，目前醫師研判為右側缺血性腦中風，正在加護病房搶救中，個案現已通報進不良事件統計系統，將協助家屬申請預防接種受害救濟（VICP）。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名男大生年約二十幾歲，經醫院回傳資料發現有血栓症狀，為右側缺血性腦中風，正在加護病房住院，至於相關疫苗接種後不良事件回報，這幾天各醫院仍然在持續進行，預計連假過後才會對外說明統計資訊。