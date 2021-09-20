國民黨立委馬文君表示，南投縣魚池是「台灣紅茶的故鄉」，而水里則有「水果的故鄉」美稱，但因人口外移與高齡化影響紛至踏來，急需「開啟重生」破繭而出，她為此提出2項主張，希望吸引南投流失的青年回鄉，創造南投光榮感。

馬文君昨（19日）在臉書發文表示，魚池是「台灣紅茶的故鄉」，水里有「水果的故鄉」美稱，這裡絕佳的水質和土壤，孕育波光粼粼的日月潭，以及水里蛇窯文化產業鍊，是一處傳統與現代，觀光與農業富饒薈萃的美麗水沙連。然而，近年遭受陸客不來與疫情的衝擊，民宿觀光與農產銷售量能銳減，人口外移與高齡化影響紛至踏來，急需「開啟重生」破繭而出。

對此，馬文君提出2項主張：首先是建構產業通信平台，以公部門的角色成立整合性的電商平台，以電商行銷策略以補足年長農民的農產品無法實現網路行銷策略的弱項，再將魚池、水里的文創、觀光、美食產業作一鏈結，面對後疫情時代，透過網路電商平台，為魚池水里搭設產業行銷的舞台，讓世界走進魚池水里，打開南投之眼。

馬文君接著提出，「打開南投，國際觀光藝術季」，這是參考日本「越後妻有大地藝術祭」的構想，透過現代藝術、魚池水里在地文化與土地緊密結合，舉辦南投國際觀光藝術季，結合展覽空間、商店民宿與餐廳，將魚池、水里山水景色呈現，讓遊客享受土地、自然、與農產美食帶來的美好經驗，進而吸引南投流失的青年回鄉，創造南投光榮感。馬文君稱，相信魚池水里地方魅力將發光發熱，再次翻轉美麗的水沙連。