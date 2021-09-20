一名指考剛考上台大的女學生，在網路發文批男友不上進，學測錄取中興大學後就不願再拚指考，罵對方沒出息，決定分手，該篇文章在網路上引起網友論戰，連台大電機教授葉丙成也留言回覆，指人生不是贏在18歲就好，結果也遭女大生回嗆「站著說話不腰疼」。

這名女大生日前在Dcard發文指出，她與男友是某直轄市男、女校的第一志願，今年學測都考砸，當時她勸男友和她一起拚指考，但怎麼說男友都不願冒著落榜風險再戰，最後只有她參加指考，並錄取台大。女大生說，中興大學是社區高中在讀的，男友甘願屈就，讓她覺得很沒出息、不上進，兩人已經分手。

PO文一出後立刻引起網友論戰，文章還被轉載到臉書，釣出台大電機工程系教授葉丙成留言回覆，表示人生不是贏在18歲就好，有沒有出息不是看18歲考上什麼學校科系，「如果這個心態沒有改變，我看過很多人的人生高點，就是18歲放榜上台大那一剎那，接下來人生就一路往下滑。」

結果原PO看到葉丙成的回覆後，回嗆葉丙成「站著說話不腰疼」，認為他是台大電機系教授，已經是一位上進的人，所以能對這個話題高談闊論，跟沒出息的男友不一樣，並強調不是一定要男友考上台大，重點在於有沒有上進心，不是要戰學校，說社區高中不好。

對此，網友紛紛留言：「有夠傲慢，你愛情考試0分」、「你男友真可憐，有個智商高心智卻極低的女朋友」、「你可以因為男友不上進選擇分手，但你開了地圖炮就是欠嗆」、「有這種心態，考上台大也沒什麼用」，但也有人表示「如果真的願景那麼大，那就勇敢分了，找你想要的」、「距離加上階級，早分早好」。