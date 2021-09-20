桂山電廠林姓保全員手指遭轎車後車廂夾住，所幸員警聽到呼救聲前往救援。（圖／警方提供）

北市保安警察大隊第六中隊派駐翡翠水庫員警陳煒琦、李奇水，中秋連假期間執行巡邏勤務時，聽到有人大喊救命，隨即四處查看，發現水庫400公尺遠的桂山發電廠內有人揮手，陳、李2人立即通知管理局許姓警衛並轉報119，2人趕赴電廠內救援，順利解決手指夾在汽車後車廂無法動彈的林姓保全員。

保大表示，員警確定呼喊救命的林姓保全員人的位置，但因連續假期，電廠內並無人回應，員警擔心錯失救援最佳時間，立即翻越電廠大門柵欄，朝著呼救聲的位置狂奔過去，見林男手指卡在轎車後車廂，無法自行脫困，立即從車內開啟後車廂鎖頭，順利讓林男脫困。

林姓保全員被夾住20分鐘，手指已經腫脹瘀血，當下痛苦難耐，仍不忘對員警表達感謝，員警開車將人載送至山下，轉由救護車送醫，順利完成救助。保大呼籲，民眾遇危難可以撥打119或110，警察會通知相關單為前往救助，此次員警反應機警，救助傷患得宜。