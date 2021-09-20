中秋連假第3天中午，北部及東部景點已湧入車潮！公路總局表示，到今（20）日中午12點，停車場停車率已達8成的景區有北部台2線福隆至瑞濱路段、東部台8線太魯閣天祥、台9丙線鯉魚潭，以及台2線蘭陽博物館等4處，其中蘭陽博物館停車率更達100％。公路總局建議民眾若要去景點最好搭大眾運輸，或改往其他景點。

公路總局統計，截至今日中午12點，台2線民權路段至竿蓁路段東向已有壅塞情形，車多路段則有台2線安樂路段至大武崙路段西向、台7乙線三民至復興路段南向，及台15線關渡橋北向路段等3處。午後預估各景點仍持續出現車潮，包含北部台2線福隆至瑞濱、台2線及台2乙線關渡至淡水、台3線及台7線大溪至慈湖、東部台9線礁溪路段；至於行經重要幹道的返工車潮亦將湧現，包括台9線蘇花公路北向、台9線南迴公路接台1線往屏東方向、台61線西部濱海公路竹南路段北向等，預期車多或壅塞情況將延續至晚上9點。

高公局表示，到上午11點國道全線交通量28.7百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要是國1北向內湖至汐止端、北向汐五高架堤頂至汐止端；國5北向頭城至坪林。

今日上午國道追撞事件包括：9點43分國3南向139.6公里處2輛小客車追撞，占用內外車道，10點40分排除，後方回堵2公里；10點30分國1北向14公里處1輛小客車與1輛大貨車追撞，占用外線車道，10點41分排除，後方回堵3公里；11點9分國1南向369.5公里處2輛貨櫃車追撞，占用中線車道，11時14分排除，後方回堵2公里。

高公局研判下午國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等10路段可能會出現車多情形。