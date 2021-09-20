男星安鈞璨2015年因為肝癌去世，當時不過31歲，而他生前人緣極廣，曾撮合大S和汪小菲，還有自己的好友群「安氏企業」，安以軒、夏于喬、陳喬恩等藝人都是他的摯友，如今安鈞璨已離世6年，仍是經常被粉絲、好友想念，尤其是女星安以軒，年年不落地發文悼念他，今天凌晨(9/20)安以軒在微博貼出安鈞璨的照片，原來今天是他38歲冥誕。

安以軒照慣例在9月20日這天，發文悼念摯友安鈞璨冥誕，這回附上了他的一張舊照，照片中，安鈞璨一頭濃密黑短髮梳得整齊俐落，穿著簡單的黑色T恤，人顯得相當帥氣，他側臉入鏡，低頭凝視手上的大花束，若有所思的神情都被記錄了下來。

安以軒貼出好友舊照，表示因為這天是他38歲的冥誕，陳喬恩看了貼文，也來留言：「小安，生日快樂」，安以軒說，一想到如今安鈞璨已在世界的另一邊，雖然都過去6年了，但仍難掩失落與遺憾的心情，「我想我的思念是一種病，久久不能痊癒」，因此年年發文，訴說思念，粉絲看了為之動容，忙安慰「妳對他的思念他一定都知道」、「願他在天堂好好的」，也盼安以軒保重。

安鈞璨38歲冥誕，安以軒表示思念成病。(翻攝自安以軒微博)

事實上，無論是安鈞璨的忌日還是冥誕，安以軒無一落下必發文，6年來一直如此，一度因此遭酸民批評矯情，但都沒影響她的決心，安以軒曾解釋如此堅持的原因，「聽說人離開，等到最後一個遺忘掉你的人把你忘記，你就會真的離開…」，因此她每年都要提起摯友，希望讓大家一直記得這個人，「他一直在我心裡」。