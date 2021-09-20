新加坡一名男子性侵23歲的前未婚妻，目的是想讓她懷孕，非嫁不可。依照新加坡法律，男子被判刑8年及鞭刑6下。

據新加坡媒體《海峽時報星期天刊》報導，女子貝拉（化名）回憶，當天她獨自在家，事發後頭腦一片混亂，「我當下無法思考也睡不著覺，只能躺著哭泣。沒想到他（前未婚夫）會對我做出這種事。」。

貝拉一直猶豫是否該報案，直到隔天一名朋友探望她並成功說服她，陪貝拉一起去報警。貝拉表示，前未婚夫年紀尚輕，又是家中經濟支柱，得知他被捕後，甚至一度懷疑自己當初報警的決定。不過，當知道對方霸王硬上弓的目的，竟是想強迫自己懷孕時，貝拉頓時醒悟，自己不應為對方感到難過。

貝拉也鼓勵女性朋友：「遇到類似事件時為了避免侵犯者再犯，應該報案，否則他還可能對別人下手。」

據了解，新加坡刑事偵查局的嚴重性罪案組（Serious Sexual Crime Branch）在2018年共處理了213起性侵案件，2019年281起，到2020年上升至348起。這些案件中，被害人大多與侵犯者相識。性侵案數字上升，或許與越來越多被害人願意報案揭露事件有關。