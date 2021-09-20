俄羅斯西伯利亞地區皮姆市（Perm）的一間大學今（20）日驚傳槍擊，至今傳出至少8人死亡、10人受傷，學生在驚慌之餘跳窗逃生，目前槍手已被捕。
《莫斯科時報》（Moscow Times）報導，一名學生今日在皮姆市的皮姆國立大學（Perm State University）開槍，至今已經造成8人死亡，另外有超過10人受傷。
網路上傳的影片顯示，學生紛紛從校園建築的2樓跳窗逃生。
俄羅斯衛生部指出，傷者中有人因為受到槍擊受傷，也有人因為跳窗受傷。當局已經出動9台救護車到現場救援。
俄羅斯內政部指出，槍手也受傷，目前已被逮捕。
親警方的Baza Telegram頻道引述未具名消息人士指出，槍手名叫Timur Bekmansurov，俄國當地媒體公布一則疑似為槍手的犯案計畫貼文，貼文指出：「這並非一起恐怖攻擊（至少從法律層面來看），我不是極端組織的成員，我也沒有宗教信仰與政治傾向，沒有人知道我要幹嘛，是我自己採取這些行動。」
槍手在貼文中表示自己「充滿仇恨」，並且一直在計畫開槍殺人，也已經存錢好長一段時間來購買槍隻。
目前無法證實這則貼文是否為槍手所屬。
（持續更新）
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