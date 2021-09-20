台中市高美溼地在中秋節連假第2天湧入大批遊客，有民眾拍下木棧道擠滿人潮的畫面，一個挨著一個像擠沙丁魚般，長長人龍甚至被形容如同「人形蜈蚣」，令人質疑是否有遵守人流管制691人上限？台中市海資所表示，高美溼地木棧道計數器感應器昨日故障，才會發生計數異常，這兩天將感應範圍縮小，上班日將請廠商進行調整。

中秋連假台中知名景點高美濕地人潮湧現，網友PO出長長人龍的照片，被形容如同「人形蜈蚣」。（圖／截自臉書社團爆廢公社二館）

根據統計，中秋節連假第2天，高美溼地湧入大批遊客，人流約3500人，車輛1200輛，較連假第一天多出一倍人潮及車輛。清水警分局派出警力，頂著大熱天在現場進行交通疏導，以避免遊客違規停車及維持現場交通順暢。

有網友在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張高美濕地的照片寫道「聽說這裡是台中海線知名景點」，從照片中可見，木棧道上遊客爆多、人龍蜿蜒，有的站有的坐，擁擠程度幾乎無一處空隙，根本無法保持社交距離，木棧道人滿為患的照片，令人擔心萬一成為防疫破口怎麼辦，有網友留言質疑「一個挨著一個，這不只691人了吧！」

台中市海資所表示，昨天遊客較多，疑因有人撐傘以及在影子的影響下，讓計數器判斷失誤，初估約有900多人在木棧道上，今、明兩天將先把計數範圍縮小，並清空感應區，預計上班日將請廠商前往調整感應度。