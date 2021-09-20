西武獅隊20日以6比4擊敗歐力士隊，台灣好手吳念庭開轟成為勝利打點，賽後他再度登上英雄訪問，除了透露山川穗高賽前鼓勵大家盡量去打，還特別提到今天正好是日本的「敬老日」，想謝謝阿公阿嬤。

吳念庭此役擔任先發三壘手、打第8棒，2局首次上場打擊就從歐力士先發投手本田仁海手中開轟，本季第8轟出爐，助隊先馳得點，最終4打數1安打、貢獻1打點。

這發全壘打也是吳念庭相隔68天再度開轟，比賽中他透過球團廣報表示，只是想維持好自己的揮擊，擊球的瞬間就有感覺會飛出去，「最近打擊手感漸漸回升，想要維持自己的打擊方式，沒被對方壓制能為球隊先馳得點真的太好了！」

西武中止近期3連敗，打下勝利打點的吳念庭賽後再度登上英雄訪問，他表示，自己是帶著想要維持好的揮擊感覺上去打擊，打出去的感覺很好，「這是支很完美的全壘打。」

不只吳念庭有好表現，今天西武打線也有效串連，在第3、5局各攻下3分，吳念庭透露，賽前山川穗高有向大家喊話，要大家盡量去打，「有成功串連真是太好了！」

最後吳念庭還特別提到今天正好是日本的「敬老日」，「我想跟阿公、阿嬤說聲謝謝，之後回到主場也會繼續竭盡全力為球隊做出貢獻。」